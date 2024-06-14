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Генсек НАТО: предложение Путина по урегулированию конфликта не является мирным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта не является мирным, сообщает РБК .

Глава Пентагона Ллойд Остин также высказал свое мнение, что Россия не может диктовать Украине условия достижения мира.

Ранее Путин призвал окончательно завершить конфликт на Украине и постепенно восстанавливать отношения России с Европой. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Президент подчеркнул, что принципиальной позицией для России является признание нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.