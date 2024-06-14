Генсек НАТО: предложение Путина по урегулированию конфликта не является мирным
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта не является мирным, сообщает РБК.
Глава Пентагона Ллойд Остин также высказал свое мнение, что Россия не может диктовать Украине условия достижения мира.
Ранее Путин призвал окончательно завершить конфликт на Украине и постепенно восстанавливать отношения России с Европой. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.
Президент подчеркнул, что принципиальной позицией для России является признание нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.