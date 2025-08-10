Генсек НАТО: поставки оружия Киеву продолжатся независимо от саммита РФ и США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейские страны продолжат закупать и передавать Украине американское оружие, вне зависимости от исхода саммита США и РФ на Аляске.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — ответил Рютте на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу CBS News.

Генсек НАТО добавил, что к настоящему моменту у альянса уже готовы два первых пакета военной помощи киевскому режиму, по которым обязательства на себя взяли Нидерланды и скандинавские страны. Дальнейшие объявление по поддержке Украины ожидаются в ближайшие дни и недели.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы по данным переговорам подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом, Путин первым из лидеров РФ посетит американский штат.