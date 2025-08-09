Владимир Путин первым из лидеров РФ посетит Аляску

Политика

По данным из базы Госдепартамента США, российский президент Владимир Путин первым из лидеров страны приедет на Аляску. Он прибудет туда для встречи с главой Штатов Дональдом Трампом 15 августа, сообщает ТАСС.

В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев первым из советских руководителей приехал с официальным визитом в США. Он пробыл в стране почти две недели. Затем в Штаты прилетали председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Также Михаил Горбачев был в Америке три раза.

Первый президент РФ Борис Ельцин встречался с коллегой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году. Потом он был в США еще четырежды. Путин впервые посетил Штаты в 2000 году. Затем он был в США еще шесть раз. Дмитрий Медведев в качестве президента был в Штатах шесть раз.

Трамп 8 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы по данным переговорам подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.