Владимир Путин первым из лидеров РФ посетит Аляску

По данным из базы Госдепартамента США, российский президент Владимир Путин первым из лидеров страны приедет на Аляску. Он прибудет туда для встречи с главой Штатов Дональдом Трампом 15 августа, сообщает ТАСС .

В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев первым из советских руководителей приехал с официальным визитом в США. Он пробыл в стране почти две недели. Затем в Штаты прилетали председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Также Михаил Горбачев был в Америке три раза.

Первый президент РФ Борис Ельцин встречался с коллегой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году. Потом он был в США еще четырежды. Путин впервые посетил Штаты в 2000 году. Затем он был в США еще шесть раз. Дмитрий Медведев в качестве президента был в Штатах шесть раз.

Трамп 8 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы по данным переговорам подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.