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Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН России после проверки в Чувашии

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после выявления нарушений в исправительных учреждениях Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки прокуратура выявила нарушения соблюдения режима отбывания заключенных. Также нарушения нашли в привлечении осужденных к труду, медико-санитарном и материально-бытовом обеспечении.

После рассмотрения актов прокуратуры были приняты меры по устранению нарушений. К ответственности привлекли 37 должностных лиц.

В апреле уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила провести проверку из-за поступающих жалоб от заключенных исправительной колонии (ИК) «Черный дельфин» в Соль-Илецке под Оренбургом.

Она подчеркнула, что обращения связаны с неправомерными действиями к заключенным со стороны сотрудников исправительного учреждения.