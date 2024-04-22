Москалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в «Черном дельфине»

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку из-за поступающих жалоб от заключенных исправительной колонии (ИК) «Черный дельфин» в Соль-Илецке под Оренбургом.

«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что обращения связаны с неправомерными действиями к заключенным со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Омбудсмен добавила, что взяла ситуацию в «Черном дельфине» на особой контроль и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в исправительной колонии.

«Черный дельфин» — колония особого режима для осужденных на пожизненное заключение. ИК № 6 расположена вблизи озера Развал в городе Соль-Илецк.