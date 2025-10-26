Генпрокуратура РФ хочет конфисковать у экс-мэра Сочи 77 единиц имущества

Генеральная прокуратура попросила обратить в доход РФ имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его близких, некоторых физических и юридических лиц 77 единиц имущества на сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

Иск 16 октября подал первый замгенпрокурор России Анатолий Разинкин. Ответчиками, предположительно, указаны Алексей Копайгородский, его супруга Янина, мама Галина, юрист Полина Чернышенко, АНО «Мир детства», четыре компании: «Алекс», «ТМ Отражение», «Бизнес Комфорт-Юг», «Хугге», и восемь физических лиц.

Генпрокуратура просит конфисковать 77 активов. Их цена примерно 1,6 млрд рублей.

Объектами владеют ответчики. Больше всего активов оформлены на жену бывшего мэра. Активы находятся в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Ленинградской области, Москве и Санкт-Петербурге.

В мае столичный суд продлил арест на имущество и денежные средства бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Экс-чиновника и его супругу обвиняют в растрате в особо крупном размере. Также Копайгородского подозревают в получении взятки.

