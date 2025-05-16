Суд в столице продлил арест на имущество экс-мэра Сочи Копайгородского
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Имущество и денежные средства экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины останутся под арестом. Такое решение принял столичный суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
О продлении срока ареста ходатайствовало следствие. Мещанский районный суд столицы удовлетворил прошение.
В результате арест на недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие Алексею Копайгородскому, его жене Янине и аффилированным с ними лицам, продлили еще на 3 месяца.
Ранее самому экс-мэру Сочи продлили меру пресечения. Его оставили в СИЗО на срок 3 месяца.
Копайгородского и его супругу обвиняют в растрате в особо крупном размере. Экс-мэра Сочи также подозревают в получении взятки.