Генерал-лейтенант ВСУ признал серьезную нехватку личного состава
Объем российских сил в зоне боевых действий в 7-10 раз превосходит украинские, заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, пишет ТАСС.
«Противник превосходит нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава», — сказал он в ходе выступления в Верховной Раде.
Содоль пояснил, что одна бригада ВСУ способна удерживать около пяти километров линии фронта, однако требуется оборонять сразу по 15 км.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что новое контрнаступление Киева рискует обернуться катастрофой для Украины. В ходе прошлой попытки Украина потеряла до 166 тыс. военнослужащих.