Новое контрнаступление может завершиться полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что прошлое контрнаступление украинской армии привело к гибели более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также к потере 789 танков, 2,4 тыс других бронированных машин и 132 самолетов.

Однако власти Украины не пытаются остановить это безумие, а, наоборот, вводят принудительную мобилизацию и отправляют людей на поле боя умирать. Но Украина не может обеспечить свою армию оружием, а только надеется на западные страны, на помощь НАТО.

Именно поэтому, если президент Украины Владимир Зеленский захочет реализовать новый план контрнаступления, то российская армия полностью разгромит ВСУ.