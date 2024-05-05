Генерал Ходжес: НАТО откажется от поставок оружия, если Киев не будет воевать

В интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl он указал, что власти Украины тоже ответственны за исправление ситуации внутри страны.

«Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. <…> Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!» — возмутился генерал.

Западная помощь, по его словам, может закончиться, если окажется, что большая часть украинцев не хочет служить в ВСУ.