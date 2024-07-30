Галкин* пытается снять статус иноагента в Верховном суде

Шоумен Галкин* обратился в Верховный суд России для исключения из иноагентов

Шоумен Максим Галкин* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ судов низших инстанций исключить его из списка иноагентов, пишет РИА Новости .

«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Минюст включил артиста в реестр иностранных агентов в 2022 году, когда он публично осудил СВО.

Галкин* в различных судебных инстанциях пытался избавиться от этого статуса, но безуспешно.

Шоумен сейчас живет в Израиле и гастролирует за рубежом. После его выступления на украинской свадьбе на одном из курортов Европы, поступил запрос о возбуждении против Галкина* дела о госизмене.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.