Галкина* просят проверить на госизмену за выступление на украинской свадьбе

Общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия комика Максима Галкина* на госизмену после выступления шоумена на украинской свадьбе в роскошном итальянском особняке в районе озера Комо, сообщает SHOT .

Галкин не только был ведущим мероприятия, но и пел песни на украинском языке, а также рассказал выученный стишок про «пароль украинца». С гостями артист общался также «на мове». Предположительно, за свою работу Галкин* заработал около 10 млн рублей.

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в СК с просьбой проверить действия юмориста на предмет спонсирования украинских сил. Вместе с комиком на свадьбе выступил украинский певец MONATIK, перечисляющий все доходы от выступлений на нужды ВСУ.

Помимо этого, Галкин* до этого лично признавался, что перечисляет денежные средства украинской армии. По мнению общественников, часть его дохода от свадьбы могла быть перечислена ВСУ.

* Признан в России иностранным агентом.