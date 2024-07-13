Спел на мове: Галкин* выступил на шикарной свадьбе украинцев в Италии

Юморист и шоумен Максим Галкин* выступил на шикарной свадьбе украинцев, состоявшейся на озере Комо в Италии, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Артист не только вел свадьбу, но и исполнил на украинском языке песни «Смерека», «Золото Карпат» и «Одна калина». Кроме того, гостем торжества стал украинский певец Монатик.

Видео с пышной свадьбы были опубликованы в Сети. По ним можно определить, что пышное празднование с размахом прошло 10 июня на вилле Бальбиано. Ее сдают в аренду бизнесмены из РФ за 19 тыс. евро в сутки.

Невеста — киевлянка Ангелина Терская, работающая в турбизнесе. Личность жениха неизвестна.

* Признан в России иностранным агентом.