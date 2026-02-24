сегодня в 19:51

G7 пообещала провести работу над ядерной безопасностью на Украине

Группа семи (G7) выразила намерение сотрудничать в работе над ядерной безопасностью на Украине, сообщает ТАСС .

Группа опубликовала документ, в котором написано, что она обязуется тесно контактировать по данному вопросу в том числе с Европейским банком реконструкции и развития и Украиной.

G7 хочет добиться привлечения средств «для восстановления защитной арки над Чернобыльской АЭС и предотвращения любого радиологического инцидента», который может нести угрозу.

Также группа выразила поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию украинского кризиса. При этом она заявила, что «ведущую роль» в данном вопросе должна занимать Европа при поддержке «других партнеров».

В G7 подчеркнули, что мирной сделки могут достичь «только Россия и Украина, действуя совместно в рамках добросовестных переговоров».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» вооруженного конфликта. По его словам, прекращение огня без четких гарантий безопасности сопряжено с большими рисками.

