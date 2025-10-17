FT: Трамп повышал голос на встрече с Путиным в Анкоридже и угрожал уйти

Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске несколько раз повысил голос и пригрозил уйти, сообщает Financial Times (FT).

Встреча началась с традиционного рукопожатия и приветливой улыбки главы Белого дома, но как только двери закрылись, атмосфера стала напряженной. По информации из источников, Путин отверг предложение Вашингтона о снятии санкций в обмен на прекращение огня. На встрече присутствовали лишь несколько советников. Президент РФ заявил, что конфликт завершится «только при выполнении Киевом требований Москвы».

Затем в ходе российско-американского саммита Путин упомянул русских князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого. Трамп был ошеломлен происходящим — он неоднократно повышал голос и даже пригрозил уйти.

В итоге президент США прекратил встречу и отменил запланированный обед. На этом мероприятии делегации в расширенном составе должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Как сообщает американский телеканал CNN, после саммита РФ и США на Аляске Вашингтон дал Киеву разрешение на удары по российским энергетическим объектам. Кроме того, после неудачной попытки урегулирования США расширили обмен разведывательными данными с Украиной с целью усилить давление на РФ.

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президент США на красной дорожке встречал российского коллегу аплодисментами, чем шокировал Европу. Переговоры длились порядка 3 часов. В том числе на саммите обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

