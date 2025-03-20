FT: США планируют взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов

Интерес администрации президента США Дональда Трампа к Запорожской атомной электростанции может быть связан с тем, что Соединенные Штаты хотят взять ЗАЭС под свой контроль, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, администрация Трампа может попытаться использовать завод для добычи редких и критически важных минералов, которые есть на Украине.

В материале также отмечается, что соответствующее соглашение должно было быть подписано во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, который закончился провалом.

Ранее Дональд Трамп сказал, что даже после стычки с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете ждет подписания сделки по редкоземельным металлам с Киевом.