Трамп ждет подписания сделки с Украиной даже после ссоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сказал, что даже после стычки с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете ждет подписания сделки по редкоземельным металлам с Киевом. Об этом сообщает РИА Новости .

Еще Трамп говорил, что занимает жесткую позицию по отношению к России. Однако у него установились хорошие отношения с коллегой Владимиром Путиным.

Также президент США отмечал, что хотел бы снизить расходы страны на оборону. Однако для этого неподходящее время.

Ранее США перестали передавать Украине комплектующие для F-16.