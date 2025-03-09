У Трампа жесткая позиция по РФ, но хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что придерживается жесткой позиции по отношению к РФ. Однако у него хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что хотел бы снизить затраты США на оборону. Однако сейчас для этого неподходящее время.

Президент Соединенных Штатов добавил, что, несмотря на перепалку с украинским коллегой Владимиром Зеленским, все равно ожидает подписания сделки с Украиной.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что Киеву будет недостаточно подписать договор по редкоземельным металлам. Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий.