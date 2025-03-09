У Трампа жесткая позиция по РФ, но хорошие отношения с Путиным
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Президент США Дональд Трамп сказал, что придерживается жесткой позиции по отношению к РФ. Однако у него хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Трамп отметил, что хотел бы снизить затраты США на оборону. Однако сейчас для этого неподходящее время.
Президент Соединенных Штатов добавил, что, несмотря на перепалку с украинским коллегой Владимиром Зеленским, все равно ожидает подписания сделки с Украиной.
Ранее телекомпания NBC сообщала, что Киеву будет недостаточно подписать договор по редкоземельным металлам. Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий.