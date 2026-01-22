FT: отказ США подписать соглашение о восстановлении Украины ударил по Зеленскому

Газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский надеялся на подписание договора о восстановлении Украины по окончании военных действий во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, но эти планы не были реализованы, что стало для него настоящим ударом, пишет ТАСС .

«Документы, обговоренные с чиновниками США в преддверии саммита, были оставлены в незаконченном виде и неподписанными», — пишет издание.

В публикации говорится, что никакие обязательства не были приняты сторонами. Этот факт разочаровал Зеленского, стремившегося заручиться более весомой поддержкой Украины от своего американского коллеги.

Ранее сообщалось, что отказ США от подписания плана послевоенного восстановления Украины в Давосе был частично обусловлен стремлением американской стороны учесть позицию Москвы. В связи с этим издание напомнило о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Встреча Путина и представителей Америки запланирована на поздний вечер 22 января. Известно, что Трамп покинул встречу в Давосе спустя час переговоров с Зеленским.

