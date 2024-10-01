FT: Киев становится более открытым к обсуждению прекращения огня

Киев становится более открытым к обсуждению прекращения огня. О том, что Украине придется идти на уступки для урегулирования конфликта, рассказали европейские дипломаты, которые присутствовали на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По их словам, сейчас ведется диалог по поводу того, как может завершиться конфликт. И Украина становится более открытой к обсуждению прекращения огня.

Как утверждают европейские дипломаты, Киеву придется уступить, чтобы получить постоянную мирную договоренность.

Ранее Киев назвал главное условие для прекращения конфликта с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оно связано с невозможностью будущего вторжения в страну.