ФРГ выступила против конфискации замороженных российских активов
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Немецкие власти выступили против конфискации замороженных западными странами российских активов, сообщает РБК.
Как пишет WSJ, Германия опасается, что такие действия создадут прецедент, а также могут спровоцировать иски к ФРГ за преступления времен Второй мировой войны.
В стране считают, что активы следует держать как рычаг давления на РФ, чтобы вынудить Россию уступить присоединенные территории.
«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются», — отметила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Родиной никто торговать не собирается.