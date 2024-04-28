ФРГ выступила против конфискации замороженных российских активов

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Как пишет WSJ, Германия опасается, что такие действия создадут прецедент, а также могут спровоцировать иски к ФРГ за преступления времен Второй мировой войны.

В стране считают, что активы следует держать как рычаг давления на РФ, чтобы вынудить Россию уступить присоединенные территории.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются», — отметила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Родиной никто торговать не собирается.