В МИД заявили, что РФ не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

Захарова: Россия не будет отдавать территории в обмен на замороженные активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не отдаст новые регионы страны взамен на замороженные российские активы.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что в Германии утверждают, что необходимо оставить в неприкосновенности замороженные активы Банка России, так как в будущем их можно использовать в качестве рычага на переговорах с целью вынудить Россию уступить Киеву часть занятой украинской территории.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Западу не следует трогать замороженные российские активы, так как от Москвы последует незамедлительный и жесткий ответ.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответить США на закон о конфискации российских активов получится только асимметрично, но не менее болезненно.