Медведев предупредил США о жестком ответе РФ на закон о конфискации активов

Медведев: РФ может изъять собственность США в ответ на конфискацию активов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале , что ответить США на закон о конфискации российских активов получится только асимметрично, но не менее болезненно.

Медведев пояснил, что симметрично ответить на новый американский закон о замороженных российских активах не получится, так как у РФ нет достаточного количества активов и имущества, принадлежащих США. Однако асимметричный ответ может оказаться не менее болезненным.

Зампред Совбеза РФ добавил, что по решению суда Москва может изъять частную собственность США, находящуюся в юрисдикции России. Ранее было обещание считать ее неприкосновенной, но обстоятельства изменились.

«Да, это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — написал Медведев.

Он считает, что за новый закон, направленный против России, США и граждане этой страны должны ответить.

Ранее Кремль заявил, что если США изымут замороженные активы, это отразится на дипломатических отношениях между странами. Их уровень будет понижен.