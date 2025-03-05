ФРГ достигла максимума в поставках оружия Украине из запасов Бундесвера

Берлин заявил о достижении предела в поставках оружия Киеву из собственных запасов Бундесвера (ВС ФРГ — ред.) и об укреплении обороноспособности Европы «в новых условиях», сообщает ТАСС .

Представитель Минобороны Германии прокомментировал дальнейшую передачу Украине вооружения из запасов страны. По его словам, «естественный» максимум в поставках уже был достигнут.

Он добавил, что сейчас речь идет «об укреплении обороноспособности всей Европы», которое происходит «в новых условиях». Они предполагают сотрудничество с другими странами.

Представитель Минобороны Германии уверяет, что укрепление обороны ФРГ происходит параллельно с оказанием поддержки Киеву.

Ранее несколько европейских стран, в том числе Германия, согласились отправить войска на Украину. Сообщается, что это может произойти после установления режима прекращения огня.