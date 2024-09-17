Французский парламент рассмотрит резолюцию об импичменте Макрону
Вопрос о недоверии к Макрону выдвинули депутаты Нацсобрания Франции
Депутаты Национального собрания Франции во вторник рассмотрят вопрос о недоверии к президенту республики Эммануэлю Макрону, пишет RT.
Вопрос об импичменте Макрону был инициирован партией «Непокорившаяся Франция».
Политсила инициировала резолюцию о недоверии к французскому лидеру на фоне исключения ее кандидатов из списков формируемого правительства страны. Документ подписал 81 депутат Нацсобрания.
Ранее «Непокорившаяся Франция» в составе коалиции левых сил выиграла выборы в парламент республики и надеялась на места в новом кабинете страны.