Французский парламент рассмотрит резолюцию об импичменте Макрону

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Вопрос о недоверии к Макрону выдвинули депутаты Нацсобрания Франции

Депутаты Национального собрания Франции во вторник рассмотрят вопрос о недоверии к президенту республики Эммануэлю Макрону, пишет RT .

Вопрос об импичменте Макрону был инициирован партией «Непокорившаяся Франция».

Политсила инициировала резолюцию о недоверии к французскому лидеру на фоне исключения ее кандидатов из списков формируемого правительства страны. Документ подписал 81 депутат Нацсобрания.

Ранее «Непокорившаяся Франция» в составе коалиции левых сил выиграла выборы в парламент республики и надеялась на места в новом кабинете страны.