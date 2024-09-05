Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона

Политика

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти, пишет RT.

Документ подписали представители партий «Непокорная Франция», зелёные, «Левые демократы и республиканцы».

Инициирование импичмента связано с отказом Макрона назначить премьера из победившей на выборах в парламент страны коалиции.

Ранее политолог Камил Габдуллин прокомментировал РИАМО отставку главы французского кабинета Габриэля Атталя.