Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти, пишет RT.
Документ подписали представители партий «Непокорная Франция», зелёные, «Левые демократы и республиканцы».
Инициирование импичмента связано с отказом Макрона назначить премьера из победившей на выборах в парламент страны коалиции.
Ранее политолог Камил Габдуллин прокомментировал РИАМО отставку главы французского кабинета Габриэля Атталя.