Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона

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Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти, пишет RT .

Документ подписали представители партий «Непокорная Франция», зелёные, «Левые демократы и республиканцы».

Инициирование импичмента связано с отказом Макрона назначить премьера из победившей на выборах в парламент страны коалиции.

Ранее политолог Камил Габдуллин прокомментировал РИАМО отставку главы французского кабинета Габриэля Атталя.