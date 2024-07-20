Политолог объяснил, почему Макрон изменил решение об отставке премьер-министра

Французский премьер-министр Габриэль Атталь, подав в отставку, попытался предвосхитить свое очередное поражение и представить все так, будто бы это его самостоятельное решение. Возможно, так и есть, но это не означает, что мы больше не увидим экс-премьера в политике Франции, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

«Предполагаю, что решение (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона принять отставку премьер-министра — это возможность для Атталя, который является членом президентской команды, сохранить лицо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал Габдуллин.

Как отметил политолог, пока Атталь находится на скамейке запасных, с которой в нужный момент встанет.

Подобный пример имел место в Нидерландах: премьер-министр Марк Рютте подал в отставку якобы из-за серьезных разногласий с правительством по миграционным вопросам, а уже в октябре этого года может стать Генеральным секретарем НАТО, заменив Йенса Столтенберга.

По словам эксперта, причина отставки Атталя — это поражение президентской партии «Возрождение» на выборах в Национальном собрание Франции и Европарламенте. К тому же многие прогнозируют крайне неудачное проведение Олимпийских игр в Париже, за что экс-премьеру не хотелось бы нести ответственность, уничтожая свой рейтинг. Но в такой ситуации кто-то должен быть крайним, и это будет временное правительство, которое назначат в ближайшее время.

«Макрон защищает своего протеже от неприятностей, соглашаясь принять его отставку в условиях, когда к проводимой правительством Франции политике есть вопросы. А дальше события будут развиваться по известной схеме: бывшего премьера спасают от грязной инфокампании, а в будущем он снова появится на политической арене Франции», — заключил политолог.