Франция и Британия изменили планы по отправке миротворцев на Украину

По информации газеты Times, твердое намерение Франции и Великобритании по отправке миротворцев на Украину смягчилось в ходе переговоров в Лондоне, сообщает «Прайм» .

Так называемая «коалиция желающих» хотела направить миротворческие войска на Украину. За эту идею выступали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако во время переговоров в Лондоне их намерение смягчилось.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на встрече с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Британии, Германии и Франции стороны договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта.

Чиновники переживают, что Россия не примет подобную миссию Франции и Британии. При этом, по информации Times, Лондон все же не готов отказаться от планов отправить войска на Украину.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в третий раз планирует посетить Российскую Федерацию, чтобы переговорить с Владимиром Путиным. Украина станет главной темой встречи.