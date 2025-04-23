Стало известно, что Украина станет главой темой на встрече Путина и Уиткоффа

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в третий раз планирует посетить Российскую Федерацию, чтобы переговорить с Владимиром Путиным. Белый Дом заявил о том, что встреча может состояться уже на этой неделе. Подробности предыдущих встреч не раскрывали. Стало известно, что могли обсуждать политики, сообщает Общественное Телевидение России .

Отмечается, что приезды посланника в Россию могут говорить о том, что урегулирование конфликта на Украине идет в верном направлении. Предыдущие встречи были также посвящены этому конфликту, но никаких деталей ни одна сторон не раскрывала.

Политолог, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов отметил, что у США и России может быть только одна общая цель — урегулирование конфликта на Украине, однако в условиях достижения этой цели страны могут расходиться во мнениях. По мнению эксперта, подробности переговоров не разглашаются, чтобы не накалять обстановку. При достижении компромисса страны могут озвучить окончательное решение.

Кандидат политических наук Евгений Савченко также уверен в том, что Путин и Уиткофф продолжат обсуждение конфликта на Украине. По его мнению, страны могут договориться о будущих действиях, если Киев не будет доволен их условиями.

«Однако даже в случае такого провала и РФ, и США будут стремиться продолжать сотрудничество, поскольку стороны в этом объективно заинтересованы. Такая вероятность есть, поскольку (Владимир - ред.) Зеленский, которого, кстати, тоже не будет в Лондоне, продолжает гнуть свою линию», — заключил Савченко.