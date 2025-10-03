Fox News: Белый дом может уволить 16 тыс госслужащих из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по увольнению 16 тыс. федеральных служащих в рамках планов главы государства провести массовые сокращения и урезать госфинансирование во время шатдауна американского правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Кроме того, планируется сократить федеральное финансирование в тех американских штатах и городах, которые находятся под контролем Демократической партии. Это также касается инфраструктурных проектов в Чикаго на 2,1 млрд долларов.

Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец шатдауну.

Неизвестно, как долго продлится шатдаун в США, но пока партии не придут к консенсусу, Штаты, помимо прочего, не смогут выполнять свои международные обязательства. Такая дестабилизация работы государственных институтов скажется на авторитете страны на международной арене, а также подорвет доверие американского общества к власти. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

