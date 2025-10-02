Проигрыш по всем фронтам: как шатдаун скажется на авторитете США

Неизвестно, как долго продлится шатдаун в США, но пока партии не придут к консенсусу, Штаты, помимо прочего, не смогут выполнять свои международные обязательства. Такая дестабилизация работы государственных институтов скажется на авторитете страны на международной арене, а также подорвет доверие американского общества к власти. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

Касательно бюджета, ключевым вопросом является потолок государственного долга. Если Конгресс не повысит или не приостановит его действие, США могут столкнуться с серьезным экономическим кризисом, что приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предлагал проект бюджета в середине сентября. В черновике содержались незначительные изменения в области охраны государственных служащих. Тем не менее, законопроект не смог заручиться большинством в Сенате и был заблокирован конгрессменами от Демократической партии и двумя республиканцами. В свою очередь, бюджет, предложенный демократами и предполагавший траты на медицинское социальное страхование в рамках Obamacare, был ожидаемо заблокирован республиканским большинством.

«Следующее голосование по бюджету пройдет в Сенате по компромиссному варианту. Но важно сказать, что противоречия таятся намного глубже, чем это кажется на первый взгляд. Рядовые американцы, согласно опросам, винят в шатдауне самого Трампа, который, по их мнению, намеренно затягивал встречу с конгрессменами Демократической партии. Также население недовольно деятельностью республиканцев, которые удерживают большинство в Конгрессе», — сказала эксперт.

Ситуация осложняется тем, что на этот раз правительство не планирует отправлять госслужащих на время шатдауна в отпуск, а требует подготовить списки работников, которых можно уволить. Такая логика на руку Трампу, который любит сокращать государственные субсидии, урезать финансирование социальных программ и т. д.

«Вероятно, что в Сенате все-таки удастся прийти к компромиссу, но репутационные издержки для конгрессменов-республиканцев очень высоки. Стоит отметить, что хаотичность Трампа, свойственная ему на внешнеполитическом контуре, медленно становится нормой для него и во внутриполитических делах, что может спровоцировать новый политический кризис», — отметила Давидян.

