«Forbes Украина»: офис Зеленского обсуждает отставку Буданова* и Умерова

В статье говорится, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже месяц. Отмечается, что Буданов* находится в напряженных отношениях с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Умеров же рискует лишиться должности из-за неспособности наладить стабильную работу в возглавляемом им ведомстве. Именно поэтому его планируют заменить.

Впервые новости о том, что Буданова* и Умерова хотят уволить, появились в конце сентября. Некоторые источники утверждали, что новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а Умеров может занять его освободившийся пост.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.