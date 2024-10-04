«Forbes Украина»: офис Зеленского обсуждает отставку Буданова* и Умерова
В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность увольнения руководителя ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает Telegram-канал «Forbes Украина».
В статье говорится, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже месяц. Отмечается, что Буданов* находится в напряженных отношениях с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским.
Умеров же рискует лишиться должности из-за неспособности наладить стабильную работу в возглавляемом им ведомстве. Именно поэтому его планируют заменить.
Впервые новости о том, что Буданова* и Умерова хотят уволить, появились в конце сентября. Некоторые источники утверждали, что новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а Умеров может занять его освободившийся пост.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.