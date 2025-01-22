Фицо: в Словакии действует группа «иностранных экспертов» для свержения власти

В Словакии наблюдается деятельность «иностранных экспертов», которые хотят свергнуть власть в стране, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что иностранцы связаны с событиями в Грузии и Майданом на Украине. По словам Фицо, указанные «эксперты» готовят такую же «модель», которая была применена в этих странах.

Политик добавил, что иностранцы финансируются из разных источников. Он считает, что данная группа может попытаться проникнуть в правительственные здания в ходе обычных антиправительственных акций протеста, чтобы помешать работе госорганов Словакии.

Ранее Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского. Он намерен наложить вето на выделение помощи Киеву от Евросоюза.