Роберт Фицо: я словацкий премьер, а не украинский слуга

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского. Он намерен наложить вето на выделение помощи Киеву от Евросоюза из-за отказа Украины возобновить транзит газа, сообщает РИА Новости .

По мнению Фицо, Зеленский считает, что все вокруг должны быть его слугами. Он заявил, что в его случае — коса нашла на камень.

«Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — заявил он в видеобращении к народу в социальных сетях.

Также он подтвердил свои намерения наложить вето на выделение помощи Киеву от Евросоюза. Фицо напомнил, что, отказавшись от встречи в Давосе, Зеленский дал понять, что не пойдет на компромиссы по вопросу возобновления транзита газа через Украину.

Ранее премьер Словакии предложил украинскому президенту встретиться на полях Всемирного экономического форума. Зеленский отказался, заявив, что «Фицо может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи».

Ранее вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар заявил, что Словакия готова поддержать решение избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о военном нейтралитете Украины. Он подчеркнул, что Фицо не намерен поддерживать вступление Украины в НАТО.