«Давос или Сочи»: Зеленский отказал Фицо во встрече

Зеленский снова нахамил Фицо в ответ на предложение встретиться

Зеленский снова нахамил словацкому премьер-министру Роберту Фицо в ответ на предложение встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Фицо может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи. Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — сказал Зеленский.

Ранее Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», но предложил встретиться на границе двух государств, но в ответ получил сообщение через соцсеть приехать в Киев.

Причиной необходимости встречи двух политиков обусловлена прекращением подачи российского газа через территорию Украины. В Словакии в ответ предложили сократить гуманитарную помощь киевским властям.