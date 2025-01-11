«Он прав»: в Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского

Пользователи соцсети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза прокомментировали выражение премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

Политик назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом.

«Он прав, клоун Зеленский шантажирует Байденов», — отметил один из пользователей Сети.

«Фицо обязательно должен быть в списке приглашенных на инаугурацию Трампа», — добавил другой.

Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.

Как скажется на Европе решение Украины не продлевать договор о транзите природного газа из РФ и можно ли перенаправить поставки по другим маршрутам, читайте в материале РИАМО.