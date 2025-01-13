Зеленский назвал премьера Словакии «недальновидным деятелем Европы»

По его словам, Фицо «напыщенно отказался» от помощи Украины, предложенной на время адаптации к отсутствию транзита газа.

«Он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.