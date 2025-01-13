Зеленский назвал премьера Словакии «недальновидным деятелем Европы»
Владимир Зеленский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо, назвав его «недальновидным деятелем Европы», сообщает RT.
По его словам, Фицо «напыщенно отказался» от помощи Украины, предложенной на время адаптации к отсутствию транзита газа.
«Он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл», — написал Зеленский в своих соцсетях.
Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.