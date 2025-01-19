Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар заявил, что Словакия готова поддержать решение избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о военном нейтралитете Украины, сообщает ТАСС .

Гашпар подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не намерен поддерживать вступление Украины в НАТО. Страна выступает за решения, которые подразумевают гарантии безопасности и для России, и для Евросоюза.

«Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — заявил Гашпар.

По его словам, Трамп признавал, что конфликт на Украине был спровоцирован. Действия России в данном случае были реакцией на провокационные решения Киева.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка по окончанию конфликта на Украине зависит от желания Киева. Он считает, что в договор необходимо включить невозможность возобновления конфликта в будущем.