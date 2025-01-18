В Госдепе указали на желание Украины заключить мир
Блинкен: сделка по Украине зависит от желания Киева
Сделка по окончанию конфликта на Украине зависит от желания Киева, завил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Новая администрация (Трампа — ред) находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал американский чиновник, покидающий свой пост.
Блинкен добавил, что в сделку необходимо включить невозможность возобновления конфликта в будущем.
Блинкен в команде избранного президента США Трампа сменит сенатор от штата Флорида и выходец из кубинской семьи Марко Рубио. Политик ранее предлагал использовать санкции против России при переговорах с Москвой.