В Госдепе указали на желание Украины заключить мир

Сделка по окончанию конфликта на Украине зависит от желания Киева, завил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Новая администрация (Трампа — ред) находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал американский чиновник, покидающий свой пост.

Блинкен добавил, что в сделку необходимо включить невозможность возобновления конфликта в будущем.

Блинкен в команде избранного президента США Трампа сменит сенатор от штата Флорида и выходец из кубинской семьи Марко Рубио. Политик ранее предлагал использовать санкции против России при переговорах с Москвой.