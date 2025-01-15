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Рубио: санкции против РФ или их отмена могут быть частью переговорного процесса

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против РФ могут стать частью потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине, пишет ТАСС .

«Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий», — отметил он.

По его словам, вопрос о нейтралитете Украины «в конечном счете будет частью любых переговоров».

Американское правительство на минувшей неделе ввело крупнейшие санкции против энергетики РФ. Под рестркци попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а еще свыше 180 судов, задействованных в транспортировке топлива.