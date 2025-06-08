Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает расширение санкций в отношении России. Он одобрил принятие словацким парламентом резолюции против антироссийских ограничений, сообщает РИА Новости .

Принятый документ отвергает санкционную политику и торговые ограничения в отношении РФ. Его поддержало большинство депутатов 5 июня

Резолюция также направлена на защиту интересов Словакии, которая, например, использует российское ядерное топливо. Власти страны определили, что антироссийские санкции нанесли бы ущерб словацким национальным интересам, ибо это повлекло бы за собой закрытие атомных реакторов страны.

Фицо отметил, что не поддержит расширение ограничений. Она назвал резолюцию «сильным политическим документом». Премьер Словакии сможет опереться на нее «в дискуссиях в Европейском совете».

Ранее в США предложили ввести пошлины в 500% против стран, продолжающих сотрудничество с российским энергетическим сектором. Законопроект должен будет рассмотреть президент Дональд Трамп. В его администрации считают, что документ нанесет ущерб попыткам наладить отношения между Киевом и Москвой.