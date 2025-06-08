Politico: новые антироссийские санкции уничтожат торговые связи США

Представленный американскими сенаторами проект об ужесточении санкций против России может нанести вред самим Соединенным Штатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В материале говорится, что если Вашингтон решит ввести огромные пошлины в 500% против стран, продолжающих сотрудничество с российским энергетическим сектором, то это приведет к разрыву связей США с крупнейшими экономиками мира. Кроме того, новые антироссийские санкции могут нанести большой ущерб простым американцам.

Ввести пошлины в 500% предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Politico пишет, что даже он уже признал, что эти тарифы могут обернуться катастрофой для самих США. Поэтому республиканец предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.

Уточняется, что государства, которые попадают под возможные санкции, не смогут так просто отказаться от покупки энергоносителей из России. США, например, зависят от импорта обогащенного урана. Они могут нарушать санкционный режим для его поставок из РФ.

Между тем в администрации американского лидера Дональда Трампа считают, что проект об ужесточении санкций нанесет ущерб попыткам президента наладить отношения между Киевом и Москвой. Поэтому законопроект, скорее всего, смягчат.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.