сегодня в 18:46

Фицо: переговорам об урегулировании конфликта на Украине старательно мешают

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил мнение, что переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта старательно мешают.

Об этом словацкий лидер заявил на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем. Прямая трансляция велась странице правительства Словакии в соцсети Facebook*.

«Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее», — сказал Фицо.

Словацкий премьер добавил, что предпринимаемые в настоящее время действия, свидетельствуют о том, что украинский конфликт будет продолжаться месяцами.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его мнению, ЕС движется в этом направлении к опасной грани.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.