Фицо обвинил политику ЕС в доминировании ненависти к России

Фицо: ЕС в отношении к России готов дойти до края пропасти

В своем заявлении он отметил, что Евросоюз, по его мнению, движется в этом направлении к опасной грани.

«С одобренным военным кредитом это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов…», — перечислил Фицо, выразив недоумение по поводу того, «что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников».

Премьер-министр подчеркнул, что чиновники в Брюсселе представляют интересы конкретных стран, и во внешней политике ЕС, по его оценке, преобладает именно ненависть к России.

Ранее Фицо уже сравнивал Украину с «черной дырой», поглощающей европейские деньги, и сообщал о часовом споре с главой Европейского совета Антониу Кошту из-за финансовой помощи Киеву.

