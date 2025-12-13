Фицо не планирует поддерживать инициативы ЕС по военным расходам Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с инициативами Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских средств для поддержки Украины. Он подчеркнул свое нежелание ассоциироваться с западноевропейской моделью государственности, которая, по его мнению, игнорирует человеческие жертвы в текущем вооруженном противостоянии, сообщает «Коммерсант» .

В ходе телефонной беседы с председателем Европейского совета Антониу Коштой, посвященной украинскому кризису, Фицо акцентировал внимание на проблеме гибели людей. В то время как Кошта, как отметил Фицо, говорил о финансовой помощи для продолжения конфликта, словацкий премьер подчеркивал «бессмысленное каждодневное уничтожение» множества мирных жителей.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — написал в соцсетях Фицо.

Фицо также уведомил главу Евросовета о своей позиции относительно предстоящего саммита ЕС, где он намерен воздержаться от поддержки любых решений, связанных с финансированием военных нужд Украины. Он подчеркнул готовность Словакии оказывать содействие в восстановлении страны, основываясь на соглашениях, достигнутых между словацким и украинским правительствами.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приняли решение о продлении заморозки российских активов до момента урегулирования российско-украинского конфликта и выплаты Москвой компенсации Киеву за нанесенный ущерб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.