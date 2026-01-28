Фицо опроверг публикацию Politico о его якобы беспокойстве о состоянии Трампа
Фото - © РИА Новости
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо опроверг публикацию Politico о его якобы беспокойстве психическим состоянием американского президента Дональда Трампа.
Ранее европейское издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что Фицо назвал «опасным» поведение главы Белого дома на встрече в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида 17 января. Европейские дипломаты отметили, что словацкий премьер был обеспокоен «психическим состоянием» Трампа.
«Я должен решительно опровергнуть ложь Politico о том, как я оценил встречу с американским президентом Дональдом Трампом <…>. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет никаких свидетелей, но это не помешало Politico придумать ложь», — написал Фицо на своей странице в Facebook*.
Он подчеркнул, что столкнулся с «настойчивыми попытками» сорвать его визит в США. Издание Politico планировало «разрушить конструктивные отношения Братиславы со всеми уголками мира».
Словацкий премьер добавил, что поддерживает многие стратегии американского лидера, но «не все».
* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская
