Финляндия разрешила Киеву бить западным оружием по РФ в «оборонительных целях»

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ВСУ могут применять полученное от Запада оружие для нанесения ударов по территории России, если это будет соответствовать международному праву и преследовать оборонительные цели, сообщает «Инфо 24» .

«Если прямо отвечать на вопрос, да, они могут», — сказал Стубб, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина использовать западное вооружение для атак на российские объекты.

По словам финского лидера, Хельсинки не вводил ограничений на применение Киевом полученного оружия, при условии, что оно будет использоваться в рамках законной самообороны.

Ранее стало известно, что страны блока НАТО намерены развернуть бронетанковую бригаду численностью до 4–5 тыс. человек на финско-российской границе. Военнослужащие Североатлантического альянса будут находиться в городе Миккели у государственной границы с Россией.