Финляндия начинает учения сухопутных сил недалеко от границы с РФ

Финляндия начинает сухопутные учения с участием 2,8 тыс. военнослужащих недалеко от границы с Россией, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что учения 24-й бригады Кайнуу будут проводиться в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря.

Полигоны располагаются на востоке Финляндии вблизи границы РФ. В учениях будут задействованы 600 единиц транспортной и боевой военной техники, а также транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.

Ранее финляндский президент Александр Стубб прокомментировал вопрос о том, возможно ли потепление отношений страны с Россией. Политик дал однозначный ответ.