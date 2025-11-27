Финляндия начала масштабные учения у границы с Россией
В Финляндии стартовали военные маневры «Lively Sentry 25», в которых участвуют 6,5 тысячи военнослужащих и около 900 единиц техники, включая бронемашины, истребители и беспилотники, сообщает РИА Новости.
Учения продлятся до 4 декабря и пройдут в том числе в приграничной с Россией области Кюменлааксо, а также в регионах Уусимаа и Пяйят-Хяме.
Ранее аналитики сообщали, что альянс в рамках учений «Freezing Winds 25» тренирует блокировку маршрута Калининград — Санкт-Петербург.
Параллельно солдаты десяти стран НАТО, включая США, проводят у берегов Италии манёвры по отработке «дальних ударов на восточном фланге» вблизи российских границ.
