Американский генерал призвал готовиться к противостоянию с Россией и Китаем

НАТО проводит в Средиземном море учения по отработке конфликта с Россией

У побережья Италии стартовали масштабные учения НАТО под кодовым названием Neptune Strike, в которых участвуют военные десяти стран альянса, включая США, Великобританию и Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Маневры направлены на отработку действий в случае гипотетического конфликта с Россией — в частности, практикуются «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России» и защита ключевых морских путей.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к 2027 году к возможности одновременных конфликтов с Россией и Китаем.

«Разумеется, мы на это не рассчитываем, но хотим быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнул он, отметив, что не считает подобное развитие событий неизбежным.

Ранее в Госдуме призвали отправить «Орешник» к финской границе из-за проводимых там военных учений.

